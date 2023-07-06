"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cosco Shipping

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций китайского оператора контейнерных перевозок Cosco Shipping Holdings Co. с прогнозной стоимостью на уровне 11,87 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре.

Потенциал роста составляет 54% от текущих уровней.

"Компания объявила предварительные результаты за 1П23: EBIT упала на 74,1% г/г, а чистая прибыль - на 74,5% г/г. Мы связываем серьезную просадку прибыли в 1П23 с резким падением тарифов на контейнерные грузоперевозки г/г во всей отрасли. В 1П23 средний индекс контейнерных перевозок Китая (CCFI) за указанный период снизился на 69.3% г/г. В Европе и США спрос по-прежнему слабый. Объем заказов на контейнерные перевозки в июне составил 27,96% от общей емкости отрасли".

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