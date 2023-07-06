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06 июля 2023 года 19:02
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cosco Shipping
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций китайского оператора контейнерных перевозок Cosco Shipping Holdings Co. с прогнозной стоимостью на уровне 11,87 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре. Потенциал роста составляет 54% от текущих уровней. "Компания объявила предварительные результаты за 1П23: EBIT упала на 74,1% г/г, а чистая прибыль - на 74,5% г/г. Мы связываем серьезную просадку прибыли в 1П23 с резким падением тарифов на контейнерные грузоперевозки г/г во всей отрасли. В 1П23 средний индекс контейнерных перевозок Китая (CCFI) за указанный период снизился на 69.3% г/г. В Европе и США спрос по-прежнему слабый. Объем заказов на контейнерные перевозки в июне составил 27,96% от общей емкости отрасли". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-COSCO/SHIPPING-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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