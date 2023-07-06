Ослабление рубля сопровождается притоком бюджетных средств и бегством в наличные - "Велес Капитал"

Ослабление рубля сопровождается притоком бюджетных средств и бегством в наличные, отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Основные зарубежные валюты в четверг обновили очередные пики на российской бирже с весны 2022 года. Доллар поднимался до 93,85 руб., евро - выше 102 руб., а юань - до 12,9 руб., - пишет аналитик. - Указанные максимумы были достигнуты еще в первой половине дня, и в последующие часы валютные пары скорректировались, хотя и оставались к завершению рабочего дня в плюсе. Отметим при этом, что резко усилившийся к концу прошлой недели спрос банков на ликвидность в юанях по-видимому был полностью удовлетворен и сошел на нет".

По оценке Кравченко, резкое ослабление рубля сопровождается очередной волной оттока наличных из банковского сектора. "Так, согласно данным ЦБ, чистый отток наличных за неделю составил 116 млрд руб. - это больше, чем регулятор зафиксировал 23 июня (105 млрд руб.), - указывает эксперт. - Для сравнения, чистый отток наличных в мае составил 150 млрд руб. Частично спрос на наличные в начале июля может быть обусловлен сезонным фактором (отпуска, туристические поездки и т.п.). Так, годом ранее в первую рабочую неделю июля из банковского сектора ушло 129 млрд руб.".

С точки зрения уровня ликвидности банковского сектора отток наличных почти не замечен, так как с избытком компенсируется возобновившимся притоком бюджетных средств, подчеркивается в комментарии.

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