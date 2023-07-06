"БКС МИ" повысил целевую цену акций Constellation Brands до $282

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Constellation Brands с $254 до $282 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 12% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"После окончания пандемии дела американского производителя алкогольной продукции Constellation Brandsее пошли в гору: поставки пива по-прежнему высокие, она преодолела проблемы в связи с продажей брендов Gallo, - пишут эксперты. - Компания сможет повысить свою рыночную долю, поскольку покупатели приобретают продукцию для употребления дома, а ограничения на работу ресторанов сняты. Без учета доли в Canopy Growth менеджмент ожидает роста прибыли в финансовом 2024 году до $11,7-12/акц.".

Constellation Brands 6 апреля объявила о повышении квартального дивиденда на 11% до $0,89/акц., или $3,56 за год, напоминают аналитики. Текущая доходность - порядка 1,4%.

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