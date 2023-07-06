Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций General Motors на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций General Motors на уровне "держать", сообщается в обзоре банка.

"General Motors в 2К23 продала 14 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt - на 29% ниже, чем кварталом ранее. Мы по-прежнему считаем, что после отказа от Chevrolet Bolt направление электромобилей General Motors окажется под давлением. Мы подтверждаем наш прогноз, согласно которому к 2026 году электромобили будут приносить GM лишь 5% общей выручки при темпах роста последней (CAGR 2022-2026) в 3%. Новость о поставках за 2К23 лишь подтвердила наши прогнозы относительно направления электромобилей General Motors, и мы по-прежнему не видим факторов роста котировок компании в ближайшей перспективе", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

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