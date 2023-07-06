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06 июля 2023 года 16:00
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги Globaltrans с целью 700 руб
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги (GDR) Globaltrans с целевой ценой 700 руб. за расписку, что предполагает потенциал роста на 34% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Бизнес Globaltrans показал высокую устойчивость в периоды макроэкономической турбулентности, отмечают эксперты. Компания генерировала чистую прибыль и положительный операционный денежный поток даже в кризисные 2009, 2015, 2020 и 2022 годы, несмотря на падение ставок аренды полувагонов и существенное сокращение грузооборота. "Спотовые ставки аренды полувагонов в январе-июне 2023 года показали уверенное восстановление в сравнении с уровнями II полугодия 2022 года и сейчас находятся всего на 10-15% ниже многолетних максимумов, - указывают аналитики. - Это обещает Globaltrans сильные финансовые результаты в перспективе. Бизнес Globaltrans обладает определенным запасом прочности, поскольку компания работает преимущественно по долгосрочным и более маржинальным сервисным контактам (около 60% в выручке), где цены и объемы могут фиксироваться на много месяцев вперед". Globaltrans пока не может распределять прибыль среди акционеров в связи с кипрской пропиской головной структуры, однако дивидендный потенциал компании с учетом практически нулевого долга и значительного денежного потока представляется стратегам "Открытие Инвестиции" очень значительным. Поэтому, на их взгляд, возврат к выплатам в долгосрочной перспективе может стать мощным драйвером роста бумаг. "По результатам обновления нашей оценки стоимости акционерного капитала Globaltrans методом дисконтированных денежных потоков (DCF), мы устанавливаем целевую цену одной расписки на уровне 700 рублей. Это подразумевает потенциал роста к текущим котировкам на уровне 34% и соответствует рекомендации "покупать", - резюмируют эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-GLOBALTRANS-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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