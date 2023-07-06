Рубль сейчас торгуется слабее своего фундаментально обоснованного уровня - Райффайзенбанк

Рубль сейчас торгуется слабее своего фундаментально обоснованного уровня, считают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

Проведение валютных интервенций не оказывает существенного точечного эффекта на курс рубля, но позволяет снизить зависимость от конъюнктуры энергетических товаров (во всяком случае, в этом состоит его цель), пишут эксперты.

Среди причин слабости рубля они выделяют следующие:

- низкое сальдо торгового баланса;

- снижение доли экспортных платежей в иностранной валюте (которые непосредственно транслируются в операции на валютном рынке) при росте рублевых платежей за экспорт;

- частичное аккумулирование выручки на счетах в иностранных банках.

"На фоне низкой ликвидности валютного рынка влияние этих факторов может усиливаться временно формирующимся навесом спроса, - полагают в банке. - Рубль сейчас все же торгуется слабее своего фундаментально обоснованного уровня, и просадка до текущих уровней выше 90 руб./$1 не должна оказаться устойчивой (поддержку ему, как и нефтегазовым доходам бюджета, должно оказать восстановление ценовой компоненты нефтяного экспорта)".

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