"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, увеличив экспозицию в секторе потребительских товаров, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Новый состав топ-10 глобальных акций:

Netflix Inc., Amazon.com Inc., Las Vegas Sands, Mattel Inc., Chevron Corp., Qualcomm Inc., Charter Communications, Halliburton Co., Guardant Health и Kraft Heinz Co.

"Наша ставка на восстановление динамики циклических активов в прошлом месяце оказалось верной, - говорится в комментарии. - Мы увеличиваем перевес в секторе потребительских товаров. На текущий момент эмитенты в этих сегментах торгуются на 4% ниже средних уровней за последние десять лет. Считаем, что ожидания рынка по выручке на конец 2023 года достигли дна, а снижение вероятности рецессии позволит циклическим активам обогнать динамику индекса".

Аналитики фиксируют прибыль в акциях Match Group после роста на 22% и добавляют акции Las Vegas Sands на фоне переоткрытия Китая и прироста туристического потока в Макао. Также они закрывают идею в Splunk и добавляют Netflix, где видят потенциал для роста на фоне привлечения новых рекламодателей на платформу.

"Мы закрываем наши позиции в Alphabet, но оставляем экспозицию на FAANG-группу через Amazon, - отмечается далее. - В секторе энергетики мы предпочитаем Chevron и закрываем Halliburton после роста на 10%. Несмотря на позитивный долгосрочный взгляд на разворот в акциях Capri, в секторе потребительских товаров выборочного спроса на краткосрочном горизонте предпочитаем акции Mattel, в связи с грядущим выходом нового популярного фильма про Barbie - ждем прироста операционной прибыли компании от лицензирования IP бренда".

