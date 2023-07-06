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06 июля 2023 года 12:54
Монетарная политика ФРС США пока далека от ожидаемого смягчения - Freedom Finance Global
Монетарная политика ФРС США пока далека от ожидаемого смягчения, и это еще один повод для укрепления доллара по отношению к рублю, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) опубликовал протоколы заседания, состоявшегося 13-14 июня. Из представленного документа следует, что некоторые представители руководства регулятора выступали за продолжение ужесточения монетарных условий и поднятие ставки на 0,25%, хотя большинство высказалось за приостановку этого процесса, что в итоге и было сделано. Тем не менее о переходе к смягчению денежно-кредитной политики в июле речь не идет. Практически все члены FOMC солидарны в том, что инфляционные риски остаются высокими и отказываться от жесткой монетарной политики пока рано", - пишет эксперт. Также в руководстве ФРС не исключают развития небольшой рецессии в американской экономике к концу года. До конца года регулятор продолжит повышать ставку, уменьшив лишь интенсивность этого процесса, отмечает Мильчакова. "Будет ли ставка поднята на июльском заседании, вопрос открытый. На следующей неделе будет опубликована статистика инфляции в США за июнь, на основании которой можно будет делать предположения о дальнейших шагах ФРС. В целом можно сказать, что для укрепления доллара по отношению к рублю есть еще один повод, так как монетарная политика в США пока далека от ожидаемого смягчения", - делает вывод эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-АНАЛИТИКА
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