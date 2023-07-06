Статистика ВВП РФ усилила девальвацию рубля - Freedom Finance Global

Статистика ВВП РФ усилила девальвацию рубля, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global

Наталья Мильчакова.

"Основная причина нового витка девальвации российской валюты остается прежней - сокращение нефтегазовых доходов бюджета и сальдо торгового баланса РФ, ведущее к росту бюджетного дефицита, - пишет эксперт. - Дополнительным фактором стала публикация предварительной оценки динамики ВВП за первый квартал, зафиксировавшая снижение базового показателя экономики на 1,8% год к году и на 18,6% по сравнению с IV кварталом 2022 года. Скорее всего, негативная динамика ВВП обусловлена снижением цены на нефть январе-марте, а также со вступлением в силу "потолка цен" на российское углеводородное сырье. Падение рубля может привести к удорожанию импортных товаров и ускорению инфляции в июле. Наши ближайшие ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB - 96 и 110 соответственно".

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