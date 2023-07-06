ЦБР, скорее всего, повысит ставку на 50 б.п. на ближайшем заседании - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. на ближайшем заседании в июле, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,13% за неделю с 27 июня по 3 июля и 3,43% в годовом выражении на 3 июля, - напоминают аналитики. - Два момента в отношении текущего инфляционного тренда вызывают у нас опасения. Во-первых, рост цен на плодоовощную продукцию продолжился и даже ускорился после продолжительного периода дефляции в этом сегменте. Во-вторых, мы полагаем, что на фоне ослабления курса до 90-91 руб./$1 в последние дни, российские компании начнут проводить переоценку своих товаров с учетом новых прогнозов курса, что может привести к ускорению инфляции в непродовольственных сегментах. В целом, мы сохраняем ожидания касательно повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 21 июля, и ожидаем, что Банк России будет готовить рынок к повышению ставки".

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