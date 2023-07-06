Повышение ЦБР ставки на 25 б.п. в июле - наиболее оптимистичный сценарий - Банк "Санкт-Петербург"

Повышение ЦБ РФ ключевой ставки на 25 б.п. на заседании 21 июля видится как наиболее оптимистичный сценарий, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Опубликованные в среду вечером данные от Росстата указали на лишь умеренное замедление инфляции в стране. За неделю по 3 июля цены в РФ выросли на 0,13% н/н после роста на 0,16% н/н неделей ранее. В годовом выражении инфляция ускорилась с 3,2% г/г до 3,4% г/г. Цены в стране показывали заметный рост даже в отсутствии традиционной июльской индексации тарифов ЖКХ, которая была проведена досрочно в декабре. Ослабившийся рубль, вероятно, будет располагать и к дальнейшему ускорению инфляции, хоть и риски сохранения повышенных расходов бюджета несколько снизились. В целом повышение ставки Банка России лишь на 25 б.п. на заседании 21 июля теперь видится как наиболее оптимистичный сценарий", - отмечают эксперты банка.

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