Вероятный торговый диапазон для котировок нефти в четверг - $75,5-77/барр. - SberCIB

Вероятный торговый диапазон для котировок нефти в четверг - $75,5-77 за баррель Brent, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research.

"Баррель Brent подорожал в среду на $0,4 до $76,65. Поддержку ценам оказали предварительные данные о недельном сокращении запасов нефти в США на 4,4 млн барр. В четверг утром нефть котируется чуть ниже уровней предыдущего закрытия и в течение дня может продолжить торговаться в диапазоне $75,5-77/барр.", - пишут эксперты.

Они также обратили внимание на объявление Минфина о том, что в июле продажи валюты по бюджетному правилу сократятся. В августе ведомство почти наверняка начнет покупки валюты по бюджетному правилу, учитывая текущий низкий курс рубля, который увеличивает нефтегазовые доходы. "Заявлений в поддержку рубля от Минфина и ЦБ не было, поэтому в четверг утром рубль ослаб уже до 92,4 руб./$1, пробив важную отметку 90 руб./$1, - констатируют аналитики. - Похоже, рубль нацеливается на уровень 95 руб./$1 в четверг, но в случае вербальных интервенций он может вернуться к 90 руб./$1".

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