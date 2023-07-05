"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям AMD

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Advanced Micro Devices (AMD) с целевой ценой $139 за штуку, что предполагает потенциал роста 20% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"AMD, как и NVIDIA, в текущий момент выглядит одним из главных бенефициаров тренда на масштабирование генеративного ИИ. Поглощение Xilinx дает AMD уникальное сочетание линеек CPU, GPU и ПЛИС, позволяющее рассчитывать на увеличение доли компании на рынке ЦОД в ближайшие годы. Помимо этого, AMD за счет своих гибридных процессоров сохраняет околомонопольное положение на рынке игровых консолей и может продолжить пользоваться "слабиной" Intel на рынке центральных процессоров", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Advanced Micro Devices - крупный американский фаблесс-производитель микросхем, специализирующийся на центральных и графических процессорах.

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