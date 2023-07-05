"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций Nike Inc., сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитики обеспокоены высоким уровнем складских запасов компании, который в прошедшем квартале достиг $8,5 млрд. Они считают, что Nike придется снизить цены, чтобы избавиться от запасов, что негативно скажется на рентабельности и прибыли в ближайшие кварталы.

"Компания также столкнулась с ростом издержек и неблагоприятными курсами валют, а также со слабыми продажами в Китае, - добавляют эксперты. - Выручка за квартал выросла на 5% до $12,8 млрд (на $220 млн выше консенсуса). Валовая рентабельность упала до 43,6% с 45% из-за роста транспортных расходов и промоакций, а также из-за неблагоприятных курсовых разниц. Скорректированная прибыль на акцию упала до $0,66 с $0,90 годом ранее. Мы понижаем нашу оценку прибыли Nike на финансовый 2024 год до $3,8 с $4,0".

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