Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Biogen Inc. с целевой ценой на 12 месяцев $338,2 за штуку и потенциалом роста 18,7%, говорится в аналитическом материале инвесткомпини.

"Акции биотехнологической компании Biogen за последние 12 месяцев опережают рынок по доходности на фоне ожиданий скорого одобрения двух важных экспериментальных препаратов, от болезни Альцгеймера и депрессии. После провала с несостоявшимся блокбастером Aduhelm у компании на этот раз есть высокие шансы получить положительный вердикт от FDA в отношении Leqembi, предназначенного для терапии болезни Альцгеймера. На таком ожидаемом новостном фоне бумага способна и дальше опережать рынок в перспективе ближайшего года", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Biogen - одна ведущих биотехнологических компаний, основана в 1978 году и базируется в американском штате Массачусетс.

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