Объем продаж валюты Минфином в июле значительно не повлияет на валютный курс - Инвестбанк Синара

Объявленная величина продаж валюты Минфином в июле не способна значительно повлиять на валютный курс, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Минфин России с 7 июля по 4 августа направит на продажу юаней в рамках бюджетного правила 34,9 млрд руб., ежедневно - 1,7 млрд руб. Сейчас объем ежедневных продаж составляет в эквиваленте 3,6 млрд руб. (за месяц - 74,6 млрд руб.). Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федеральным бюджетом в июле на сумму 4,5 млрд руб., при этом в июне было недополучено 30,3 млрд руб. Таким образом, продажи валюты по бюджетному правилу продолжатся в июле на фоне низких нефтегазовых доходов бюджета. Эти операции направлены на сглаживание внутридневной волатильности, а не на управление курсом рубля. Объявленная величина продаж не способна значимо сдвинуть курс с текущих уровней, сейчас более важный для него фактор - потоки капитала", - отмечают эксперты банка.

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