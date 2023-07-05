"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Мечела" с целью 208,1 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,92%, стоп-приказ: 161,6 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

После периода долгого роста акции "Мечела" скорректировались и попали в "боковик". По мнению аналитиков, причинами этого послужили: новость от 2 июня о невыплате дивидендов и неоднозначные данные производственного отчета за I квартал, в котором видно падение цен и объемов добычи. При этом эксперты призывают не забывать о росте выручки и EBITDA компании по итогам 2022 года. Также стабильной выглядит статистика всей угольной отрасли Кузбасса. В итоге фундаментальные факторы кажутся неоднозначными для долгосрочного роста, однако текущая коррекция может быть приемлемой для спекулятивной точки входа, считают в "Финаме".

"С технической точки зрения цена долгое время двигалась в рамках классического восходящего тренда, - указывают аналитики. - После этого котировки находятся в боковом движении. Свеча от 6 июня образовала формацию "Пин-бар" около уровня поддержки. После образования формации цена отскочила вверх. Стоп-лосс можно поставить за границами "Пин-бара", тейк-профит - около локального максимума от 19 апреля. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 161,6 руб. риск на портфель составит 0,92%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84".

ПАО "Мечел" - горнодобывающая и металлургическая компания. В состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

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