"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Visa с целью $250

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc. с целью $250 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,04%, стоп-приказ: $230, говорится в комментарии инвестиционной компании.

25 июля компания предоставит отчетность за III квартал 2023 года. Аналитики прогнозируют чуть большее значение прибыли на акцию, чем во II квартале. Если эти данные или прогнозы менеджмента превзойдут ожидания, цена может продолжить движение вверх в рамках среднесрочного тренда.

"С технической точки зрения пробой сопротивления говорит о возможном продолжении среднесрочного тренда. При объеме позиции 9% и выставлении стоп-заявки на уровне $230 риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,52", - указывают в "Финаме".

Visa - американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций.

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