"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1750 руб. за штуку на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 32% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) в марте заявила, что текущих усилий по борьбе с глобальным потеплением недостаточно и к 2035 году необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов на 60% по сравнению с 2019 годом, - отмечают аналитики. - Поэтому в долгосрочной перспективе под ударом находятся производители традиционных энергоносителей (особенно угля и нефти, как наименее экологичных). Но среди них есть и те, кто может стать и бенефициарами текущего жаркого лета. Речь идет о газовых компаниях. Из-за жары будет повышен спрос на кондиционеры, а, следовательно, и на электроэнергию, для производства которой используют в основном газ. К тому же газ среди всех традиционных энергоносителей наиболее экологичен".

Цены на газ уже начали расти - за последний месяц европейский газ на хабе TTF прибавил 41%, а североамериканский Henry Hub - 23%, констатируют эксперты.

Среди российских газовых компаний они отдают предпочтение "НОВАТЭКу". "Компания сохраняет возможность поставок в Европу. К ней не применяется повышенный НДПИ, что позволяет сохранить прибыль. А еще она активно занимается новыми проектами, которые позволят нарастить производство (один из ключевых - "Арктик СПГ 2")", - подчеркивается в комментарии.

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