Акции Сегежа групп обладают потенциалом роста на 14% - ПСБ

Акции "Сегежа групп" обладают потенциалом роста на 14%, до 7 руб. за штуку, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акции "Сегежи" обновили максимумы с сентября 2022 года, - констатируют эксперты. - Финансовые результаты компании за 1К23 постепенно восстанавливаются после шока 2022 года на фоне роста спроса на внутреннем рынке, расширения ассортимента, а также выстраивания новых экспортных маршрутов. Бизнес "Сегежи" довольно сильно зависит от экспорта (73% от выручки), поэтому ослабление курса рубля играет в плюс. Считаем, что акции компании имеют потенциал роста к 7 руб. (+14%) на фоне продолжающегося ослабления рубля, а также преодоления финансового упадка прошлого года".

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