Потенциальные темпы роста экономики РФ находятся около нуля - Альфа-банк

Потенциальные темпы роста экономики РФ сейчас находятся около нуля, полагают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Ирина Ростовцева.

Президент Путин и премьер-министр Мишустин в ночь с 4 на 5 июля провели встречу по экономическим вопросам, отмечается в комментарии. Г-н Мишустин сообщил о росте ВВП, несмотря на санкции - за 5M23 российский ВВП вырос на 0,6% г/г, в том числе на 5,4% г/г в мае. С марта российские экономические индикаторы опережали ожидания. Премьер-министр отметил, что с учетом текущей динамики, рост российского ВВП по итогам 2023 года может превысить 2%, что выше прогноза Минэкономразвития, составляющего + 1,2% г/г.

"С одной стороны, быстрое восстановление экономики указывает на то, что РФ успешно справляется с санкционным давлением, - пишут аналитики банка. - В то же время присутствуют опасения, что источником роста, в основном, являются госрасходы, что способствует быстрому восстановлению обрабатывающей промышленности, которую г-н Мишустин назвал ключевым фактором экономического роста. Кроме того, быстрый рост создает опасения по поводу перегрева российской экономики, так как, по нашей оценке, потенциальные темпы роста российской экономики сейчас находятся около нуля, учитывая ужесточение ситуации на рынке труда и технологические ограничения".

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