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05 июля 2023 года 12:42
Дальнейшее ослабление рубля является наиболее вероятным сценарием - Альфа-банк
Дальнейшее ослабление рубля является наиболее вероятным сценарием, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева. "Курс рубля во вторник достиг психологически важной отметки 90 руб./$1, из-за чего ЦБ РФ вынужден был прокомментировать ситуацию. Как сообщила первый зампредправления Ксения Юдаева, Банк России связывает ослабление курса с сокращением торгового профицита, однако она не считает, что этот тренд угрожает финансовой стабильности. В предыдущие годы ЦБ РФ, действуя от лица Минфина, несколько раз менял порядок операций на валютном рынке из соображений финансовой стабильности, поэтому мы рассматриваем вчерашний комментарий как знак того, что Банк России не планирует решать проблему ослабления курса рубя путем каких-либо изменений в своих операциях на валютном рынке. Таким образом, дальнейшее ослабление рубля, по нашему мнению, является наиболее вероятным сценарием", - пишут аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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