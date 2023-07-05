Рубль, скорее всего, продолжит колебания вблизи отметки 89 руб./$1 до конца недели - "БКС МИ"

Рубль, скорее всего, продолжит колебания вблизи отметки 89 руб./$1 до конца недели, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Пока мы не видим фундаментальных факторов для наблюдаемого быстрого ослабления - рубль остается под давлением сдержанных экспортных потоков и восстановления импорта при возможном значительном оттоке капитала, - отмечают аналитики. - Основной причиной по-прежнему считается политический шок, который обострил ряд проблем для российской валюты".

Экономика, по мнению экспертов, в целом чувствует себя неплохо. ВВП России в мае вырос на 5,4% г/г. "В ближайшие дни мы не ожидаем значительных движений в российской валюте - скорее всего, рубль продолжит колебаться вблизи отметки 89 руб./$1, - прогнозируют в "БКС МИ". - Восстановление цен на нефть Urals в конце 2023 года может стать триггером для некоторого укрепления рубля. Мы считаем, что в конце 2023 года рубль может отыграть потери и вернется к более фундаментальным уровням 82-85 руб./$1".

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