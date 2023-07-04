"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены GDR Globaltrans

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эксперты Елена Сахнова, Андрей Карагодин и Лидия Михайлова считают, что катализаторами роста котировок бумаг эмитента могут стать:

- сильная финансовая отчетность за 1П22 на фоне сохранения ставок на высоком уровне;

- дальнейший рост ставок аренды на фоне дефицита полувагонов на сети РЖД, вызванного снижением скорости движения по ж/д из-за перегруженности Восточного полигона;

- новости о расширении вагонного парка (входит в планы менеджмента);

- новости о выделении государственных субсидий за арестованные на Украине вагоны (7,4 млрд руб., 8,5% от капитализации).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.