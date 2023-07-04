"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Yum China Holdings Inc., оператора ресторанов быстрого питания Taco Bell, KFC и Pizza Hut на территории Китая, с прогнозной стоимостью на уровне $69, 6 за штуку, что предполагает P/E 25x 2024e (не GAAP) и EV/EBITDA 14x 2024e, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания сможет добиться более серьезного восстановления продаж в аналогичных магазинах по сравнению с конкурентами за счет сильного бренда и внутренних возможностей, но краткосрочно восстановление может происходить нелинейно (возможны откаты). Мы понижаем прогноз роста скорректированной чистой прибыли на 2023 год на 7% - до $952 млн и тоже на 7% - до $1,17 млрд - на 2024 год", - указывают эксперты.

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