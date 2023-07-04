"Мои Инвестиции" пока сохраняют негативную оценку перспектив курса рубля

"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив курса рубля по отношению к доллару США, оценка на конец года составляет 87-95 руб./$1 с очень высокой неопределенностью, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Родиона Латыпова, Елены Ахмедовой и Егора Постолита.

"Рубль близок к отметке 90 руб./$1, ослабев уже на 19% с начала 2023 года. Мы последовательно придерживались негативного среднесрочного взгляда на рубль, мотивируя его тем, что отклонение расходов от бюджетного правила вверх будет ослаблять курс от среднесрочно стабильных уровней; связь курсообразования с динамикой текущего счета практически исчезла (рубль более чувствителен к участившимся и трудно прослеживаемым факторам на стороне финансового счета - будь то сделки по выкупу активов, подготовка к выплате дивидендов и т.д.), - пишут эксперты в материале. - В результате, несмотря на уже достигнутые уровни курса, мы по-прежнему сохраняем негативный взгляд на рубль: единовременные факторы будут повторяться, а динамика расходов бюджета подразумевает дополнительный спрос на валюту. Очень сложно оцифровать масштаб и частоту влияния таких факторов. Наконец, важный фактор - отсутствие обратных потоков, которые нивелировали бы ослабление рубля - возвращали его к прежним значениям: инвестиционный и большая часть потребительского импорта неэластичны к колебаниям курса - их размер не уменьшается с ослаблением курса; притоков от нерезидентов нет - в прежней жизни притоки прямых иностранных инвестиций составляли $25 млрд в год, портфельных - достигали $17 млрд в год".

"Память рынка о прежних значениях курса коротка. В результате ценообразование при прочих равных будет после новых шоков отталкиваться от постшоковых значений. Таким образом, мы по-прежнему не ждем среднесрочное укрепление курса - наша оценка на конец года составляет 87-95 руб./$1 с очень высокой неопределенностью", - указывают аналитики телеграм-канала.

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