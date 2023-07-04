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04 июля 2023 года 15:47
Котировки акций Магнита могут вырасти до 7065 руб. - SberCIB
Котировки акций "Магнита" могут вырасти до 7065 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research . "Предложение о выкупе акций и возобновление публикации финансовых результатов значительно повысили инвестиционную привлекательность "Магнита". Опасения участников рынка, касающиеся планов компании по использованию денежных средств, не реализовались. При этом после того как эмитент возобновил публикацию финансовых показателей по МСФО, можно вновь производить расчет справедливой стоимости ее акций с учетом фундаментальных показателей, - пишут эксперты в обзоре. - Мы снизили ставку дисконтирования денежных потоков. Ранее они включали в расчет стоимости привлечения акционерного капитала премию 5 п.п. за риски, связанные с прекращением публикации операционных и финансовых результатов по МСФО, а также за неясную стратегию на рынках капитала. Однако данные риски не реализовались, поэтому больше не закладываем эту премию в расчет. В результате ставка дисконтирования снизилась на 5 п.п. - до 15,6%. По нашим оценкам компания существенно недооценена, поскольку котируется с коэффициентом EV/EBITDA 2023о на уровне 3,6, что ниже исторических значений (5-6). Эта оценка уже отражает обновленные финансовые прогнозы, основанные на опубликованных показателях за 1К23. Выкуп акций с дисконтом 50% к рыночной цене у нерезидентов также создаст дополнительную стоимость для оставшихся акционеров. Однако данный фактор найдет отражение в цене только после того, как станут известны результаты выкупа и планы компании в отношении квазиказначейских акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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