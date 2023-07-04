Факторов для устойчивого укрепления рубля пока нет - БКС Экспресс

Факторов для устойчивого и продолжительного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в настоящее время нет, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Рубль после позитивного старта перешел к активному ослаблению на торгах во вторник. Доллар впервые с марта 2022 года приблизился к 90 руб./$1, евро установил 15-месячный максимум немного выше 98 руб./EUR1. Таким образом, национальная валюта не сумела развить восходящую коррекцию предыдущей сессии, - указывает аналитик в комментарии. - Рубль по-прежнему находится под давлением ухудшения платежного баланса из-за сокращения экспортной выручки, дополнительным негативом для него остаются высокие бюджетные расходы. Для более устойчивого и продолжительного отскока курса национальной валюты от многомесячных минимумов пока не наблюдается признаков существенного улучшения ключевых факторов ее ослабления".

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