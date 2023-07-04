"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 8000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целевой ценой 8000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования до 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 52%, говорится в комментарии.

"Акции "Магнита" могут продолжить расти после выкупа акций у нерезидентов, а рекордная прибыль компании за I квартал 2023 года намекает на устойчивое финансовое положение компании, - отмечают аналитики. - Несмотря на то что, по заявлению руководства, "Магнит" планирует остаться публичной компанией, риском может выступать уход компании с рынка после завершения байбека".

Также в комментарии подчеркивается, что "Магнит" может начать выплачивать дивиденды после выкупа акций у недружественных нерезидентов начиная со II полугодия 2023 года. Вдобавок компания может выплатить дополнительные дивиденды за 2022 год.

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