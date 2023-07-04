Следующей целью снижения котировок золота может стать отметка $1885/унц. - "Финам"

После пробоя поддержки на уровне $1935/унц. следующей целью для котировок золота может стать отметка $1885/унц., считает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Котировки золота на прошлой неделе показали минимумы с марта, опустившись немного ниже уровня $1900/унц. За последние несколько дней котировки драгметалла немного прибавили в цене (на фоне неуверенной динамики индекса доллара) и сейчас торгуются в районе $1926/унц. Это не меняет среднесрочную техническую картину золота, которая показывает нисходящий тренд. После пробоя поддержки на $1935/унц, следующей ближайшей целью снижения котировок может стать район $1885/унц.", - пишет эксперт.

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