.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рост индекса Мосбиржи до 3000 пунктов ожидается в 4К23 - "КИТ Финанс Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 июля 2023 года 12:44
Рост индекса Мосбиржи до 3000 пунктов ожидается в 4К23 - "КИТ Финанс Брокер"
Рост индекса Мосбиржи до 3000 пунктов ожидается в IV квартале 2023 года, говорится в стратегии "КИТ Финанс Брокер" на II полугодие текущего года. "Российский фондовый рынок с начала года вырос почти на 30%, - констатируют эксперты. - Большая часть ожидаемого нами роста рынка на этот год реализовалась в I полугодии 2023 года. От 2П23 ждем более скромного движения рынка, так как основные драйверы переоценки уже в цене". По мнению аналитиков, к тем рискам, что были, добавляются новые: - рост ключевой ставки ЦБ РФ; - рост доходностей облигаций (альтернативные вложения к акциям); - потенциально более слабые отчеты за 2-3 кварталы (налоги); - дивидендный сезон фактически закончился; - риски более слабого экономического роста крупных стран потребителей сырья; - теперь еще и внутриполитический риск в придачу к риску СВО. "Таким образом, после стремительного роста с начала года, мы закладываем на 2П23 несущественную коррекцию российского рынка в течение июля-августа, может быть, части сентября. Продолжение роста рынка до 3000 пунктов индекса Мосбиржи ожидаем в 4К23", - прогнозируют аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
04 июля 2023 года 18:49
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену Н-акций China Tourism Group Duty Free Corporation (CTG Duty Free) до HKD170, что соответствует потенциалу роста на 54% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "Давление на дневную... читать дальше
.04 июля 2023 года 18:22
Рубль, скорее всего, в целом будет торговаться в диапазоне 80-85 руб./$1 во втором полугодии текущего года, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Как и в первом полугодии, определяющим фактором в образовании курса национальной валюты видим влияние сальдо СТО. Существенное... читать дальше
.04 июля 2023 года 18:03
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эксперты Елена Сахнова, Андрей Карагодин и Лидия Михайлова считают, что катализаторами роста котировок бумаг эмитента могут стать: - сильная... читать дальше
.04 июля 2023 года 17:41
Существуют технические риски локального ослабления курса рубля по отношению к доллару США до уровня 92 руб./$1, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Ослабление рубля, сохраняющееся с середины прошлой недели, вызвано ростом спроса на валюту среди крупных... читать дальше
.04 июля 2023 года 17:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Yum China Holdings Inc., оператора ресторанов быстрого питания Taco Bell, KFC и Pizza Hut на территории Китая, с прогнозной стоимостью на уровне $69, 6 за штуку, что предполагает P/E 25x 2024e (не GAAP) и EV/EBITDA 14x... читать дальше
.04 июля 2023 года 16:48
"Мои Инвестиции" сохраняют негативную оценку перспектив курса рубля по отношению к доллару США, оценка на конец года составляет 87-95 руб./$1 с очень высокой неопределенностью, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Родиона Латыпова, Елены Ахмедовой и Егора Постолита. "Рубль близок к... читать дальше
.04 июля 2023 года 16:12
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 95-99 руб./EUR1 в ближайшую неделю - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон валютной пары евро/рубль на ближайшую неделю составляет 95-99 руб./EUR1, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Курс рубля на торгах 4 июля падает ко всем мировым резервным валютам. Несмотря на то что пара EUR/RUB отстает по темпам роста от... читать дальше
.04 июля 2023 года 15:47
Котировки акций "Магнита" могут вырасти до 7065 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research . "Предложение о выкупе акций и возобновление публикации финансовых результатов значительно повысили... читать дальше
.04 июля 2023 года 15:25
Факторов для устойчивого и продолжительного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в настоящее время нет, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль после позитивного старта перешел к активному ослаблению на торгах во вторник. Доллар впервые с марта 2022 года приблизился... читать дальше
.04 июля 2023 года 15:04
Акции Baidu Inc. интересны для покупки на текущих уровнях, полагает аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков. "Baidu представила сильный отчет за I квартал 2023 года, превзойдя ожидания рынка. Компания является прямым бенефициаром восстановления индустрии интернет-рекламы, - пишет... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.