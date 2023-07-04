Значительное укрепление рубля в ближайшие дни маловероятно - Банк "Санкт-Петербург"

Значительное укрепление курса рубля по отношению к основным мировым валютам в ближайшие дни маловероятно, давление на российскую валюту продолжают оказывать дисбаланс спроса и предложения на рынке, а также слабая картина на рынке рублевого долга, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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