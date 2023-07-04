Татнефть, Газпром нефть и ЛУКОЙЛ - бенефициары сокращения экспорта нефти РФ - "Солид Брокер"

"Татнефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" станут основными бенефициарами сокращения экспорта нефти РФ с августа на 500 тыс. баррелей в сутки, считают аналитики "Солид Брокер".

Россия объявила о планах по сокращению экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с августа, чтобы поддержать усилия Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть, отмечается в комментарии. По мнению аналитиков, решение об ограничении экспорта нефти вынудит нефтекомпании увеличить загрузку НПЗ, что поможет несколько стабилизировать цены на топливо, которые непрерывно растут последние месяцы.

"Речь идет именно о сокращении экспорта, а не всей добычи нефти, - подчеркивают эксперты. - Нефтекомпании в текущей ситуации смогут по максимуму загрузить НПЗ и получать платежи по демпферу. Однако уже с сентября демпфер урежут вдвое, и экономическая целесообразность нефтепереработки и экспорта сырой нефти вновь сместиться в сторону экспорта. Текущее решение в теории должно привести к двум моментам: усилить дефицит нефти на мировом рынке, что должно поддержать цены Brent и снизить дисконт по отношению к Urals, а также к насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами, что должно привести к снижению цен внутри России. Среди бенефициаров этого решения нам видятся такие компании как "Татнефть", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ".

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