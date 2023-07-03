Международная экспансия Lululemon благоприятно скажется на выручке компании - Freedom Finance Global

Международная экспансия Lululemon Athletica благоприятно скажется на выручке компании, считает аналитик Freedom Finance Global Севак Араратян.

"Премиальное позиционирование и ориентированность на верхний слой среднего класса создает для Lululemon преимущества по сравнению с конкурентами из бюджетного сегмента, - отмечает эксперт. - У покупателей Lululemon нет острой необходимости в урезании расходов на товары не первой необходимости. Расширение ассортимента обеспечивает улучшение диверсификации и создает новые каналы для экспансии. Проблемы с логистикой постепенно разрешаются. Расходы на авиаперевозки и фрахт значительно сократились. Кроме того, компания большую часть года крайне редко прибегает к уценкам. Одним из ключевых преимуществ и движущей силой бренда является то, что товары компании имеют высокую универсальность и слабо подвержены сезонности. Это позволяет сохранять устойчивые объемы продаж. Lululemon планирует и дальше наращивать инвестиции в расширение бизнеса. Наша целевая цена по акции Lululemon - $390, рекомендация - "держать".

Lululemon - молодой быстроразвивающийся бренд спортивных товаров премиального класса. Таргет-группа покупателей - молодые женщины, ведущие здоровый образ жизни.

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