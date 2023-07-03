Программа buyback поддержит котировки акций Nike - Freedom Finance Global

Программа buyback поддержит котировки акций Nike Inc., полагает старший аналитик Freedom Finance Global Севак Араратян.

"Nike представила отчетность за IV квартал и полный 2023 финансовый год. Квартальная выручка увеличилась на 5% г/г, что оказалось выше общерыночных ожиданий. Прибыль Nike на акцию оказалась немного ниже ожиданий. Результаты Nike оказались вполне предсказуемыми с учетом сохраняющихся в отрасли сложностей. Компания продемонстрировала, что, несмотря на значительный рост запасов и сокращение дискреционных расходов у потребителей, популярность бренда позволяет обеспечивать уверенный рост продаж. Премиальное позиционирование обеспечивает Nike большим числом клиентов с доходами выше средних, которые не слишком чувствительны к росту цен", - пишет эксперт.

Тем не менее, долгосрочные контракты на фрахт, которые фиксируют высокие прошлогодние ставки, продолжают оказывать давление на прибыль компании с учетом необходимости наращивать программу уценок, указывает Араратян. Растущие расходы на рекламу и маркетинг также оказывают давление на прибыль компании.

"Несмотря на более скромные прогнозы роста продаж и прибыли от руководства, мы позитивно оцениваем перспективы Nike. Дополнительным позитивным драйвером для компании остается объемная программа обратного выкупа. Целевую цену оставляем на отметке $140, рекомендация - "покупать", - заключает эксперт инвесткомпании.

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