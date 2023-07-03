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03 июля 2023 года 17:57
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Ralph Lauren
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций Ralph Lauren Corp., компания работает над ускорением среднего роста розничных продаж, привлечением молодых покупателей и снижением структуры издержек, сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент недавно представил результаты за финансовый 4К23, которые превзошли ожидания аналитиков. На основании прогноза менеджмента мы повышаем нашу оценку прибыли на акцию за финансовый 2024 год до $8,95; наш прогноз на финансовый 2025 год - $9,3. В последнее время Ralph Lauren отмечает рост спроса, но в то же время компания пострадала от неблагоприятных валютных разниц в Северной Америке и Европе, - указывают эксперты. - Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы, но считаем, что инфляция и валютные разницы окажут негативное влияние на результаты компании за финансовый 2024 год. Менеджмент считает, что может обеспечить рост за счет повышения цен и оптимизации издержек (это помогло сохранить рентабельность в последнем квартале), однако мы считаем эту стратегию неустойчивой, учитывая недавнее повышение цен на 50%+ и неопределенную макроэкономическую конъюнктуру. При этом акции торгуются на справедливом уровне с мультипликатором 14х EPS 2024е по сравнению с 12х у аналогов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-RALPH/LAUREN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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