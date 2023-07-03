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03 июля 2023 года 16:59
Резкие колебания цены газа спот в ближайшее время маловероятны - Freedom Finance Global
Резкие колебания спотовой цены газа на хабе TTF в Нидерландах в ближайшее время маловероятны, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Спотовые цены на природный газ растут из-за увеличения потребления электричества для кондиционирования воздуха в помещениях из-за жаркой погоды в Европе. При этом заполненность европейских газовых хранилищ, по данным Gas Infrastructure Europe, на 16% превышает средние показатели за последние пять лет и составляет 77,5%. В большинстве стран Европы через неделю прогнозируют температуру воздуха выше 30° C. В такую погоду обычно значительно падают объемы ветрогенерации, что может стать дополнительным драйвером для роста спотовых цен на газ. Впрочем, из-за высокого уровня заполненности ПХГ и диверсификации поставок СПГ, достигших рекордных 12,06 млрд куб. м в апреле, слишком резких скачков в европейских ценах на это сырье, на наш взгляд, не будет. В ближайшие дни можно ожидать ретеста $400 за тыс. куб. м с последующим движением в диапазон $450-600", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ЕВРОПА-ГАЗ-ЦЕНА-ПРОГНОЗ
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