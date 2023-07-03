"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций McCormick

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций американского производителя специй и приправ McCormick & Co., сообщается в обзоре аналитиков.

"У компании высокие расходы на сырье и скромные перспективы роста прибыли на ближайший год, а мультипликаторы оценки выше, чем у аналогов в потребительском нецикличном секторе (34х 2023e EPS против средних по 16-19х отрасли). Эмитент недавно отчитался за финансовый 2К23: прибыль превысила консенсус, а менеджмент повысил годовой прогноз; скорректированная прибыль на акцию выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом (до $0,6); продажи выросли на 8% (до $1,66 млрд); без учета валютных разниц продажи увеличились на 10%, но не дотянули $40 млн до консенсуса, - указывают эксперты. - Мы подтверждаем оценку прибыли на уровне $2,64/акцию на 2023 год и $3/акция на 2024 год. McCormick стремится усилить контроль над издержками и повысить производительность в рамках программы непрерывной оптимизации, поэтому мы подтверждаем долгосрочную рекомендацию "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.