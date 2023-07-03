"БКС МИ" рекомендует покупать бумаги Globaltrans

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать бумаги (GDR) Globaltrans, сообщается в обзоре аналитиков.

"Статистика РЖД указывает, что ситуация рынке железнодорожных грузоперевозок в целом складывается благоприятно для эмитента. Помимо грузооборота и погрузки важен также оборот грузовых вагонов. Замедление из-за простоев, ограничений на инфраструктуре и т.д. положительно сказывается на ставке. Напомним, что пока компания не в состоянии платить дивиденды, поэтому благодаря положительному свободному денежному потоку деньги копятся на балансе. Следующее раскрытие МСФО за 1П23 состоится в конце августа. Нам видится, что результаты будут неплохими. После падения ставок во 2П22 компания отыграла значительную часть снижения и восстановилась до уровня середины лета прошлого года. И хотя в экономике сохраняется значительная степень неопределенности, пока ситуация позволяет Globaltrans существенно зарабатывать - ожидаем более 20 млрд руб. свободного денежного потока по результатам года, - пишут эксперты в материале. - При этом отсутствие дивидендов (пока даже без перспектив по их возобновлению) несколько омрачает картину. Хотя мы склонны считать, что интересы крупных акционеров совпадают с интересами миноритариев и решение по возобновлению выплат дивидендов все же будет найдено".

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