Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций китайского производителя электромобилей Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 75 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Благодаря публикации данных о рекордном объеме поставок в июне акции эмитента подорожали в понедельник на 7,8% при общем росте в секторе производства электромобилей. В первый месяц лета компания поставила 32600 машин (на 15,2% больше, чем в мае). Мы оцениваем новость как положительную для Li Auto, но котировки автопроизводителя нам представляются завышенными", - пишут эксперты.

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