Акции Магнита сохраняют потенциал краткосрочного роста до 5600 - 5840 руб. - "Велес Капитал"

Акции "Магнита" сохраняют потенциал краткосрочного роста до 5600 - 5840 руб., полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Магнит" еще на прошлой неделе сообщил об увеличении объема выкупа своих акций у нерезидентов втрое, до 30,37 млн бумаг или 29,8% капитала на фоне высокого спроса, напоминает аналитик. "Магнит" в целом сейчас заинтересован в максимальном снижении доли нерезидентов в капитале, при этом у компании, на взгляд Кожуховой, для этого также имеются необходимые ресурсы.

"С технической точки зрения акции "Магнита" все еще смотрятся уверенно и находятся на максимуме с конца октября 2022 года, у среднесрочного сопротивления 5300 руб. при позитивных сигналах дневного и недельного графиков, указывающих разве что на среднесрочную перекупленность бумаг. Последняя может способствовать коррекции котировок в район поддержек 5100 руб. и 4850 руб. при неспособности преодолеть сопротивление 5300 руб. Краткосрочно, однако, бумаги сохраняют потенциал развития восходящего движения и могут нацелиться на 5600 руб. и 5840 руб.: наращивать "лонги" имеет смысл по мере преодоления сопротивлений", - пишет эксперт.

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