Цена газа в Европе может вырасти до $450-600 за тыс. куб. м в июле - Freedom Finance Global

Стоимость фьючерсов на природный газ на нидерландском хабе TTF может подняться в июле 2023 года до $450-600 за тысячу кубометров, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Цена на газ на хабе TTF в Нидерландах 3 июля снижается на 3,58%, до $408 за тыс. куб. м, - констатирует эксперт. - Вполне возможно, что это технический ретест уровня $400, который был пробит на прошлой неделе. Спотовые цены на природный газ растут из-за увеличения потребления электричества для кондиционирования воздуха в помещениях из-за жаркой погоды в Европе. При этом заполненность европейских газовых хранилищ, по данным Gas Infrastructure Europe, на 16% превышает средние показатели за последние пять лет и составляет 77,5%".

Аналитик отмечает, что в большинстве стран Европы через неделю прогнозируют температуру воздуха выше 30° C. В такую погоду обычно значительно падают объемы ветрогенерации, что, по мнению Чернова, может стать дополнительным драйвером для роста спотовых цен на газ.

"Впрочем, из-за высокого уровня заполненности ПХГ и диверсификации поставок СПГ, достигших рекордных 12,06 млрд куб. м в апреле, слишком резких скачков в европейских ценах на это сырье, на наш взгляд, не будет. В ближайшие дни можно ожидать ретеста $400 за тыс. куб. м и с последующим движением в диапазон $450-600", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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