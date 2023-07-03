"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 523 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 523 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,36%, стоп-приказ: 462,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Текущие фундаментальные данные уже привели к росту котировок акций компании, и данная точка, на взгляд аналитиков, может быть относительно высокой для долгосрочных покупок. Однако, учитывая короткие стоп-лосс и тейк-профит, это может быть хорошей точкой входа и для краткосрочных вложений, полагают в "Финаме".

"С точки зрения технического анализа цена движется в рамках восходящего тренда. Свечи от 27 и 28 июня образовали формацию "Внутренний бар", которая была пробита ценой вверх. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже формации, а тейк-профит - около следующего уровня сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 462,5 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1", - указывают эксперты.

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