"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JP Morgan с целью $158

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $158 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,67%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что недавно были опубликованы результаты стресс-теста крупнейших банков США, свидетельствующие о том, что все они выдержали сценарий тяжелой рецессии, сохранив показатели достаточности капитала. После успешного прохождения стресс-теста JPMorgan Chase & Co заявил о том, что повышает дивидендные выплаты на 5%.

"С технической точки зрения цена акции пробила сильный среднесрочный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью $158. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $140 риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33", - указывают в "Финаме".

JPMorgan Chase & Co - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира.

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