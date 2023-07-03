Ориентир для пары доллар/рубль на конец 3К23 - 75 руб./$1 - Росбанк

Ориентиром для пары доллар/рубль на конец III кв. 2023 года является отметка 75 руб./$1, считают аналитики Росбанка.

"Курс рубля остается исключительно волатильным под влиянием потоков, которые в моменте не могут быть идентифицированы, - пишут аналитики банка. - Объемы торгов, к слову, сейчас не выглядят аномально высокими по меркам 2023 года. Ключевые "рыночные" потоки (экспорт, импорт), как правило, краткосрочно неповоротливы, а движения капитала в последние месяцы в основном играют против рубля. Как следствие, прямо сейчас стабилизирующую функцию могут выполнить только финансовые власти через регулирование экспортной выручки (Минфин), вербальные или реальные интервенции (Банк России)".

В отсутствие сигналов от регуляторов валютный рынок, по мнению экспертов Росбанка, не защищен от новых витков волатильности. Ближайшие точки контроля - объявление Минфином параметров операций на валютном рынке (4 июля), вероятные заявления Банка России в рамках Финансового конгресса (6-7 июля). Актуальный ориентир для пары рубль/доллар на 4К23 года - 75 руб./$1.

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