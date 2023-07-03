"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами на уровне $40,3 за штуку.

"Акции Freeport-McMoRan снова предоставили возможность заработать на их высокой волатильности. Всего за полтора месяца после того, как мы повысили их рейтинг до уровня "покупать", они поднялись на 15,5% и вернулись к нашей целевой цене. После впечатляющего роста производства Freeport-McMoRan стабилизирует добычу на достигнутом уровне, в то время как строительство плавильных заводов в Индонезии вступает в завершающую стадию. Мы уверены в долгосрочном потенциале компании, однако в среднесрочной перспективе видим замедление темпов роста доходов", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Freeport-McMoRan Inc. - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Компания также добывает золото и молибден.

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