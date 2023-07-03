Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около 2800п в ближайшие недели - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около уровня 2800 пунктов в ближайшие недели, считают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Российский рынок акций показал сильную динамику в первом полугодии 2023 года. В июне индекс полной доходности (то есть с учетом дивидендов) рос уже девятый месяц подряд, показывая самое продолжительное ралли почти за всю свою историю. На текущий момент мы считаем целесообразным перейти в защитную стратегию. Меняем прогноз по рынку с умеренного роста на консолидацию в ближайшие недели около уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи с возможной последующей коррекцией в течении июля-августа", - указывают эксперты в комментарии.

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