"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Public Service Enterprise Group с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 13% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания подтвердила прогноз скорректированной прибыли на 2023 год на уровне $3.4-3.5 и ждет годового роста показателя на 5-7% до 2027 года, - пишут эксперты. - Мы позитивно оцениваем расширение сети сбытовых активов и проекты строительства трубопроводов. Мы отмечаем высокий уровень управления в сегменте сбыта газа и благоприятное регулирование отрасли. Прогнозируем рост тарифной базы компании за счет инвестиций в инфраструктуру выше среднего уровня, а также рентабельности нерегулируемого бизнеса. В основе нашего позитивного взгляда высокая эффективность активов по атомной генерации и фокус на улучшении баланса".

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