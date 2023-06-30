"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций Micron Technology

на фоне сокращения компанией производства и штата по меньшей мере на 15%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка Micron за финансовый 3К23 оказалась ближе к верхней границе прогнозного диапазона, а убыток не-GAAP - немного меньше консенсуса. На 4К23 менеджмент вновь прогнозирует чистый убыток не по GAAP из-за вялого спроса на потребительском и корпоративном рынке, неблагоприятной ценовой конъюнктуры и новых сложностей в Китае. Micron оказалась заложником технологического противостояния между США и Китаем, КНР рекомендовала запретить продукцию Micron "по соображениям безопасности". Компания сократила производство и штат по меньшей мере на 15%", - отмечают аналитики.

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