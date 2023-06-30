"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Lyft Inc. с целевой ценой $14 за штуку, что соответствует потенциалу роста 36% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Негативное отношение рынка к потере рыночной доли Lyft в пользу Uber по окончании пандемии уже учтено в текущей стоимости компании и отражено в мультипликаторах - EV/S 0,7x, - указывают эксперты. - Оценка Uber выше более чем в два раза, при этом разница в фундаментальных показателях двух компаний не настолько велика. Мы полагаем, что приход нового CEO и запланированные изменения бизнеса могут поддержать рост котировок Lyft".

Lyft - американская технологическая компания, создатель мобильного сервиса для райдшеринга - совместных поездок, такси, проката велосипедов и самокатов. Приложение позволяет заказывать и оплачивать поездки и напрямую связывает водителя и пассажира без посредника в виде таксопарка.

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